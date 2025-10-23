Report multa da 150mila euro del Garante della Privacy a Ranucci sul caso Boccia-Sangiuliano Il giornalista | Qualcuno sta armando l’Autorità Che minaccia azioni legali
Da un lato la solidarietà (di facciata) di tutta la politica dopo l’attentato. Dall’altro il lavorio dietro le quinte di una parte di quella stessa politica, per affossarlo. Non c’è pace per il giornalista Sigfrido Ranucci, che oggi ha annunciato di aver ricevuto una sanzione da 150mila euro dal Garante per la protezione dei dati personali. La ammenda, comunicata alla Rai, è stata irrogata per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del GDPR e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. Il Garante ha spiegato che il provvedimento è relativo all’audio della conversazione tra l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista Federica Corsini, trasmesso da Report l’8 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
