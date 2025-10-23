Report mega multa del Garante della Privacy per gli audio di Sangiuliano Ranucci all’Autority | Input politico

In collegamento con la conferenza stampa sulla libertà d’informazione al Parlamento Ue organizzata dall’europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha lanciato ha lanciato l’allarme sul presunto tentativo di strumentalizzare il Garante per la Privacy, che agirebbe su input politico contro il suo programma. Dopo l’attentato che giovedì scorso ha fatto saltare in aria le vetture di Ranucci e di sua figlia, parcheggiate fuori dall’abitazione del giornalista a Campo Ascolano, alle porte di Roma, il giornalista dice che la solidarietà bipartisan si sta rivelando “ipocrita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

