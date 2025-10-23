Report cambia suono | la nuova sigla è di Enrico Melozzi
Una nuova voce accompagna il ritorno di Report: la sigla porta la firma di Enrico Melozzi. In un passaggio atteso e carico di senso, la musica d’apertura si rinnova per incontrare lo sguardo del pubblico, mentre il programma si prepara a ripartire con la sua energia inconfondibile. Un’identità sonora che si rinnova Il compositore e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Autunno in canoa canadese sul fiume Tirino C’è un momento, quando il sole filtra tra le foglie dorate e l’acqua riflette il cielo, in cui tutto si ferma. Solo il suono della pagaia, il respiro lento e la natura che cambia colore attorno a te. Vivi l’autunno da una pros - facebook.com Vai su Facebook
"Paesaggio sonoro - Il suono alle volte ti può cambiare la vita" La Giornata informativa sul Paesaggio sonoro si terrà venerdì 17 ottobre a Levico Terme (TN) e offrirà numerosi interventi e punti di vista sul tema, un’occasione di confronto unica per esplorare, as - X Vai su X
Musica per 'Report', Enrico Melozzi firma la nuova sigla del programma - Il compositore e direttore d'orchestra ha voluto conservare l’anima riconoscibile della musica diventata ormai parte della memoria collettiva, trasformandola in un'architettura sonora, più energica, ... Secondo adnkronos.com