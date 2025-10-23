Report cambia suono | la nuova sigla è di Enrico Melozzi

Sbircialanotizia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova voce accompagna il ritorno di Report: la sigla porta la firma di Enrico Melozzi. In un passaggio atteso e carico di senso, la musica d’apertura si rinnova per incontrare lo sguardo del pubblico, mentre il programma si prepara a ripartire con la sua energia inconfondibile. Un’identità sonora che si rinnova Il compositore e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

report cambia suono la nuova sigla 232 di enrico melozzi

© Sbircialanotizia.it - Report cambia suono: la nuova sigla è di Enrico Melozzi

Contenuti che potrebbero interessarti

report cambia suono nuovaMusica per 'Report', Enrico Melozzi firma la nuova sigla del programma - Il compositore e direttore d'orchestra ha voluto conservare l’anima riconoscibile della musica diventata ormai parte della memoria collettiva, trasformandola in un'architettura sonora, più energica, ... Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Report Cambia Suono Nuova