Reperti romani nel cantiere per il mega palazzo a Civitanova | indagini

La Sovrintendenza ha attivato una procedura di verifica di interesse archeologico nell’area ex Cecchetti a Civitanova. In via San Luigi Versilia, dove sono iniziati gli scavi per la realizzazione di un altro mega palazzo, stanno lavorando operatori per conto della Sovrintendenza dei beni artistici e culturali delle Marche perché durante i movimenti delle ruspe sono emersi alcuni reperti, al momento si tratta solo di piccolissimi frammenti, di età romana. RICERCHE REPERTI ARCHEOLOGICI VIA SAN LUIGI VERISGLIA CIVITANOVA MARCHE Il cantiere archeologico serve a verificare se nel terreno oggetto dell’intervento edilizio (si tratta di una lottizzazione privata) ci sono altri resti, presumibilmente di epoca romana, come quelli già emersi nell’area che ha ospitato l’ex fabbrica Cecchetti e che ha già restituito alla città reperti storici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

