Renault chiude il trimestre con ricavi a €39,1 miliardi +3,7% e vendite in aumento del 9,8% | confermata la guidance 2025

Sotto la guida del nuovo CEO François Provost, il gruppo registra 1,7 milioni di veicoli venduti nei primi nove mesi e punta a un margine operativo del 6,5% e un free cash flow tra €1 e €1,5 miliardi Il risultato del trimestre di Renault Group batte le attese ed è superiore all’aumento del 6,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Renault chiude il trimestre con ricavi a €39,1 miliardi (+3,7%) e vendite in aumento del 9,8%: confermata la guidance 2025

