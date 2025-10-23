Relazione con una 15enne don Carlo Occelli patteggia un anno e 8 mesi per abusi sessuali
Ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi, con la sospensione condizionale, don Carlo Occelli, 50 anni, conosciuto come “don Ocio”, ex responsabile della pastorale giovanile di Cuneo e sacerdote molto attivo sui social, dove commentava il Vangelo e dialogava con i giovani. L’accusa: una relazione con una ragazza che non aveva ancora 16 anni, all’epoca dei fatti già conosciuta come youtuber. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sacerdote avrebbe intrecciato con la giovane, frequentatrice dell’oratorio, un rapporto personale e affettivo durato a lungo. Una relazione definita “consenziente” ma che, per la legge, non può essere considerata tale: in caso di rapporti tra adulti e minorenni sotto i 16 anni, soprattutto se esiste un rapporto di autorità o di educazione, il consenso non è mai valido. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
