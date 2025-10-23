Regioni 70 milioni di euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Orizzontescuola.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assegnati 70 milioni di euro alle Regioni per potenziare il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano gli istituti secondari di secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

regioni 70 milioni euroSicurezza dei musei e del patrimonio culturale: dal MIC 70 milioni di euro anche per la Calabria - Tecnologie avanzate e nuovi modelli di prevenzione: al via due progetti sperimentali per la tutela dei beni culturali, con un focus sulle regioni del Mezzogiorno ... Riporta quicosenza.it

regioni 70 milioni euroMiC, oltre 70 milioni per la sicurezza dei musei e del patrimonio culturale italiano - ROMA La sicurezza del patrimonio culturale rappresenta oggi una priorità assoluta per il Ministero della Cultura. Scrive corrieredellacalabria.it

regioni 70 milioni euroMusei più sicuri, 70 milioni dal MiC - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Secondo ilnuovoterraglio.it

Cerca Video su questo argomento: Regioni 70 Milioni Euro