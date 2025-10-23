Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: PUGLIA VALORE IMMOBILIARE La Giunta ha designato quale Amministratore unico della società Puglia Valore Immobiliare – Società di cartolarizzazione s.r.l. il dott. Paolo Pate. AGRICOLTURA Approvato l’accordo tra la Regione e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Università degli Studi di Foggia e l’Università del Salento al fine di elaborare il Programma Forestale Regionale (PFR),con relativa Valutazione Ambientale Strategica. Previsto un impegno di 259.429 euro. Approvato l’accordo tra la Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA) per l’attività del Piano Faunistico Venatorio 20242029 della Regione Puglia, a seguito di intervenuta modifica normativa regionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Regione Puglia: giunta, i principali provvedimenti ieri Nei vari settori