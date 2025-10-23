Regione l’assessore Mazzali lascia | in pole Debora Massari

POLITICA. Il «rimpastino» in Regione era nell’aria da circa un mese, mercoledì 22 novembre è stato ufficializzato il primo atto. Barbara Mazzali, esponente mantovana di Fratelli d’Italia, si è dimessa da assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Regione, l’assessore Mazzali lascia: in pole Debora Massari

