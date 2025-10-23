Regionali ultime ore agitate nel PD salernitano | un’esclusione a sorpresa

Tempo di lettura: < 1 minuto Ultime ore decisive nel Partito Democratico salernitano, dove la composizione della lista provinciale si chiude con qualche colpo di scena. Tra le esclusioni più sorprendenti quella dell’assessora alle Politiche sociali Paola De Roberto, che nei giorni scorsi sembrava ormai certa della candidatura. Al suo posto entra in lista la collega di Giunta Gaetana Falcone, titolare della delega alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno. A guidare la compagine democratica sarà Franco Picarone, riconfermato capolista e volto di riferimento del PD nel salernitano. Con lui, tra i nomi di rilievo, anche l’ex assessore regionale Corrado Matera, che torna in campo sotto le insegne del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, ultime ore agitate nel PD salernitano: un’esclusione a sorpresa

