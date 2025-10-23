Regionali | Tommasetti inaugura il suo comitato elettorale a Salerno E Iannone su Cirielli | Non lo sostiene solo il Centrodestra

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notevoli presenze per Aurelio Tommasetti, a Salerno, in occasione dell'apertura del suo comitato elettorale: il consigliere regionale della Lega, capo dell’opposizione e nuovamente candidato al Consiglio regionale, lancia la sua sfida in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre in Campania. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Regionali, il futuro di Zaia: prima una lista con il suo nome per arginare Fratelli d'Italia, poi un posto in parlamento - Con l’indizione, giovedì, delle urne per il 23 e 24 novembre, si è ufficialmente chiusa l’«era Zaia». Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Tommasetti Inaugura Suo