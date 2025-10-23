Regionali Riggi FdI | Proposte mirate per attività sportive Modello Caivano da imitare

Tempo di lettura: 2 minuti La recente legge approvata dal Governo Meloni rappresenta una svolta storica per il sistema sportivo italiano. La concessione delle palestre scolastiche alle società sportive è un atto politico, culturale e sociale che riconosce il valore centrale dello sport nella formazione dei giovani. Ad applaudire l' approvazione è l' avvocato Michele Riggi, candidato alle prossime elezioni regionali in sostegno della candidatura alla Presidenza della Regione di Edmondo Cirielli. "La legge riconosce l'importanza dello sport nella formazione dei giovani, promuovendo la loro crescita e sviluppo.

