Regionali Riggi FdI | Proposte mirate per attività sportive Modello Caivano da imitare

Tempo di lettura: 2 minuti La recente legge approvata dal Governo Meloni rappresenta una svolta storica per il sistema sportivo italiano. La concessione delle palestre scolastiche alle società sportive è un atto politico, culturale e sociale che riconosce il valore centrale dello sport nella formazione dei giovani. Ad applaudire l’ approvazione è l’ avvocato Michele Riggi, candidato alle prossime elezioni regionali in sostegno della candidatura alla Presidenza della Regione di Edmondo Cirielli. “La legge riconosce l’importanza dello sport nella formazione dei giovani, promuovendo la loro crescita e sviluppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Riggi (FdI): “Proposte mirate per attività sportive, Modello Caivano da imitare”

News recenti che potrebbero piacerti

Regionali 2025, Michele Riggi (FdI) scende in campo: “Sanità, ambiente e trasporti le mie priorità” - X Vai su X

GIACOMO RIGGI (STUDENTE DEL CONSERVATORIO MASCAGNI DI LIVORNO) VINCE IL “BARGA JAZZ 2025” PER LA MIGLIOR COMPOSIZIONE ORIGINALE PER BIG BAND Prestigioso riconoscimento per Giacomo Riggi, studente del Conservatorio “Piet - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, ribaltone interno a FdI a Fano: «Ora la maggioranza è cambiata» - Innanzitutto, l’esito del voto di una settimana fa, che in città ha confermato la maggioranza assoluta dei consensi al centrodestra (seppure con una crescita dell’astensione del 9% rispetto alle ... Scrive corriereadriatico.it

Regionali, Cerboni (FdI): “La regione merita una svolta: dare voce al territorio e alle imprese” - “Se non si rilancia l'economia della regione poi non ci saranno i fondi e i trasferimenti per la sanità e i servizi . Riporta lanazione.it

Regionali in Veneto, Stefani in sala d’attesa e FdI adesso tira il freno. Manildo: «Aspetto la fine della telenovela» - Chi era convinto che ieri, all’indomani del voto che ha blindato il meloniano Francesco Acquaroli alla guida delle Marche, ci sarebbe stato l’annuncio ufficiale sulla designazione del candidato di ... Segnala corriere.it