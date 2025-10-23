Regionali Puglia 2025 il sindacalista Giorgione non sarà della partita | Io più utile fuori dai palazzi

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia, fissate per il 23 e 24 novembre, un nome che era circolato con insistenza, ricevendo "numerosi inviti e proposte di candidatura da parte degli esponenti di quasi tutte le compagini politiche," è stato quello di Luigi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it