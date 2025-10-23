Regionali in Campania Sangiuliano si candida E sarà derby con Boccia
Gennaro ‘Genny’ Sangiuliano scioglie la riserva e annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania, il 23 e 24 novembre. L’ex ministro della Cultura guiderà la lista di Fratelli d’Italia, affiancando il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli. "La cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera", racconta, spiegando di aver condiviso il progetto di frontman della lista meloniana con i vertici del partito come Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. Sessantatré anni, napoletano, laureato in giurisprudenza, Genny è giornalista prima nelle reti private poi nella carta stampata – L’Indipendente e il Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
