Regionali da Giffoni la donna che farà coppia con Volpe | una deluchiana doc

Tempo di lettura: < 1 minuto È ufficiale: Romina Malfeo sarà candidata nella lista Avanti-PSI, in vista delle prossime elezioni regionali. La firma, arrivata oggi, conferma una candidatura che si preannuncia di forte supporto ad Andrea Volpe, pronto a giocarsi il tutto per tutto per conquistare un secondo mandato in Consiglio regionale. Malfeo, originaria di Giffoni Valle Piana, non è certo una nuova nel panorama politico salernitano. Nel 2020 era in corsa con Campania Libera, la lista di chiara ispirazione deluchiana, raccogliendo 2454 preferenze personali: un bottino non da poco, che le valse allora un posto di rilievo tra i volti emergenti dell’area fedele al governatore Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

