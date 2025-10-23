Regina Elisabetta e Mette-Marit di Norvegia quando l’amore di una madre è cieco
Si dice che l’amore sia cieco, e ancor più spesso lo è quello di una madre. Elisabetta II è sempre stata il volto della temperanza, del dovere e della stabilità britannica. Tuttavia, sotto la corona si nascondeva una debolezza che l’accompagnò fino alla fine dei suoi giorni: il suo terzogenito, il Principe Andrea. Lo protesse come madre, non come Regina. E lo stesso sembra ripetersi con Mette-Marit di Norvegia, moglie del Principe ereditario Haakon, che nonostante le sue origini borghesi è riuscita col tempo a costruirsi l’immagine di una Principessa impegnata, discreta e accessibile. Il suo attivismo per cause sociali, soprattutto in ambito sanitario e letterario, le hanno dato legittimità. 🔗 Leggi su Dilei.it
