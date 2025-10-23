Reggio l’anno magico di Alfredo Caccamo | diventa anche Alfiere del Lavoro Premiati anche due siciliani

Sono i 25 migliori studenti d’Italia e domani mattina, con una cerimonia al Quirinale, saranno premiati come nuovi Alfieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Provenienti da 14 regioni italiane e da Francoforte, le ragazze e i ragazzi sono tra gli studenti che hanno terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Il premio Alfieri del Lavoro, istituito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

reggio l8217anno magico alfredoReggio, l’anno magico di Alfredo Caccamo: diventa anche Alfiere del Lavoro. Premiati anche due siciliani - Nella mattinata di oggi, insieme agli altri 24 ragazzi provenienti da tutta Italia e selezionati tra i migliori diplomati del Paese, Alfredo è stato ricevuto in Parlamento dal presidente della Camera ... Come scrive gazzettadelsud.it

reggio l8217anno magico alfredoLo studente reggino Alfredo Caccamo nominato Alfiere del Lavoro 2025 - Alfredo Caccamo, già studente della V O del nostro liceo, diplomato nella sessione estiva della maturità 2025, riceverà domani al Quirinale, il prestigioso riconoscimento di Alfiere del Lavoro, ... Si legge su reggiotv.it

