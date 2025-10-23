Reggiana una Babele che non si arrende mai

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una Reggiana internazionale e multitasking. Traducendo alla lettera: ‘che possiede la capacità di svolgere più attività contemporaneamente’. Osservando le statistiche dei granata si trovano infatti tantissimi spunti interessanti che ci aiutano a comprendere a fondo il dna della squadra costruita dal ds Fracchiolla. Oltre ad essere il collettivo che ha guadagnato più punti in rimonta (ben 11 sui 12 in classifica), Libutti e compagni sono anche tra i team che hanno segnato più reti su azione (ossia 9, come l’Avellino e dietro soltanto al Pescara a quota 11). Inoltre, solo l’Empoli ha avuto un contributo più alto in fase di finalizzazione da giocatori stranieri (9 a 8). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

