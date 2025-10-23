Reggiana una Babele che non si arrende mai
È una Reggiana internazionale e multitasking. Traducendo alla lettera: ‘che possiede la capacità di svolgere più attività contemporaneamente’. Osservando le statistiche dei granata si trovano infatti tantissimi spunti interessanti che ci aiutano a comprendere a fondo il dna della squadra costruita dal ds Fracchiolla. Oltre ad essere il collettivo che ha guadagnato più punti in rimonta (ben 11 sui 12 in classifica), Libutti e compagni sono anche tra i team che hanno segnato più reti su azione (ossia 9, come l’Avellino e dietro soltanto al Pescara a quota 11). Inoltre, solo l’Empoli ha avuto un contributo più alto in fase di finalizzazione da giocatori stranieri (9 a 8). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Ecco il borgo dei borghi... la Torre di Babele esiste davvero, si trova in Calabria... Rocca Imperiale in versione presepe Francesco Iuliano Estate in Calabria - facebook.com Vai su Facebook
Reggiana spreca e si arrende a Cantù - Gli uomini di Proftis non portano in fondo il vantaggio accumulato tra secondo e terzo quarto. Secondo rainews.it
La Reggiana non s’arrende. L’effetto della cura Dionigi - Ovvero la capacità di resistere e ribellarsi alle difficoltà. Come scrive ilrestodelcarlino.it