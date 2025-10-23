Reggia di Caserta ingresso gratuito il 2 e il 4 novembre | due giornate di apertura straordinaria

La Reggia di Caserta ha annunciato due giornate di ingresso gratuito in occasione della "Domenica al Museo" e della Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Il 2 novembre (domenica) e il 4 novembre (martedì) il complesso vanvitelliano aprirà le sue porte senza biglietto, aderendo all'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l'accesso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese e nelle principali ricorrenze civili. Durante entrambe le date saranno visitabili gli Appartamenti Reali e il Parco reale, mentre resteranno chiusi la Sala Vanvitelli, la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria, il Giardino Inglese e le Serre di Graefer.

