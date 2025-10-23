Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Da dieci anni una intera famiglia, e milioni di italiani al loro fianco, si battono per raggiungere verità e giustizia sul sequestro, le torture e l'assassinio di Giulio Regeni. Oggi la corte d'Assise di Roma accogliendo una questione di costituzionalità sollevata dalle difese degli imputati ha sospeso il processo in attesa di una delibera della Consulta". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "L'auspicio è che almeno la procedura segua un iter accelerato: la famiglia non merita altri mesi di incertezza che rinnova quel dolore giorno dopo giorno. Dopo l'uccisione violenta di Giulio si sono consumati depistaggi e il costante sabotaggio del governo e delle autorità egiziane tese a ostacolare l'accertamento della verità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regeni: Schlein, 'iter sia accelerato, grave se processo si arenasse'