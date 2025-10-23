Regeni | Schlein ' iter sia accelerato grave se processo si arenasse'
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Da dieci anni una intera famiglia, e milioni di italiani al loro fianco, si battono per raggiungere verità e giustizia sul sequestro, le torture e l'assassinio di Giulio Regeni. Oggi la corte d'Assise di Roma accogliendo una questione di costituzionalità sollevata dalle difese degli imputati ha sospeso il processo in attesa di una delibera della Consulta". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "L'auspicio è che almeno la procedura segua un iter accelerato: la famiglia non merita altri mesi di incertezza che rinnova quel dolore giorno dopo giorno. Dopo l'uccisione violenta di Giulio si sono consumati depistaggi e il costante sabotaggio del governo e delle autorità egiziane tese a ostacolare l'accertamento della verità". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi #14ottobre #scortamediatica Artisti, giornalisti, esponenti delle istituzioni e della società civile, cittadini: chi ci mette la faccia chi la firma!! Grazie a tutte e tutti #veritapergiulioregeni #Regeni - facebook.com Vai su Facebook
Regeni: Schlein, 'iter sia accelerato, grave se processo si arenasse' - "L'auspicio è che almeno la procedura segua un iter accelerato: la famiglia non merita altri mesi di incertezza che rinnova quel dolore giorno dopo giorno. Lo riporta iltempo.it
Giulio Regeni, Schlein: Sentenza Corte Costituzionale passaggio importantissimo - (Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2023 "Come sempre, come dal primo giorno, siamo qui a dare supporto alla famiglia, ai genitori di Giulio Regeni, per continuare a chiedere verità e giustizia. Riporta quotidiano.net
Caso Regeni, Elly Schlein: "Siamo vicini alla famiglia di Giulio, ora chiediamo verità e giustizia" - Lo ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein di fronte all'ingresso del tribunale di Roma dove è in ... Lo riporta repubblica.it