Regeni dubbi di costituzionalità | stop al processo agli 007 egiziani
La prima Corte d'Assise di Roma ha accolto una richiesta sollevata dalle difese, inviando gli atti alla Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
A Roma nuovo stop al processo per l'omicidio di Giulio Regeni - C'era anche la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela, al presidio a Roma, prima dell'udienza del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Come scrive rainews.it