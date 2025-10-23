Regeni dubbi di costituzionalità | stop al processo agli 007 egiziani

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima Corte d'Assise di Roma ha accolto una richiesta sollevata dalle difese, inviando gli atti alla Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

regeni dubbi di costituzionalit224 stop al processo agli 007 egiziani

© Tgcom24.mediaset.it - Regeni, dubbi di costituzionalità: stop al processo agli 007 egiziani

Argomenti simili trattati di recente

A Roma nuovo stop al processo per l'omicidio di Giulio Regeni - C'era anche la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela, al presidio a Roma, prima dell'udienza del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Regeni Dubbi Costituzionalit224 Stop