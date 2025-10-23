Regalo da 14 milioni Michelle Hunziker dono da capogiro dal compagno Nino Tronchetti Provera

Solo pochi giorni fa, Dagospia aveva lanciato la notizia di una presunta crisi tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, la relazione tra la conduttrice e l’imprenditore – iniziata da pochi mesi e vissuta nel massimo riserbo – sarebbe già arrivata al capolinea. Una voce che aveva subito acceso la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori, convinti che dietro quel silenzio si celasse davvero un addio. Ma a smentire le voci ci ha pensato il settimanale “Oggi”, in edicola questa settimana, che racconta invece una storia completamente diversa, fatta non di separazioni, ma di gesti importanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it