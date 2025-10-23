Redditi in crescita nel Lazio ma a Frosinone resta ampio il divario tra uomini e donne
Nel Lazio aumentano i redditi di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, ma il divario di genere continua a pesare. È quanto emerge da uno studio della Cisl Lazio su un campione di 60.000 dichiarazioni dei redditi, raccolte dai Caf Cisl in tutta la regione."Abbiamo analizzato i dati.
