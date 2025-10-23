Reddit cita Perplexity | Usa senza consenso i post della piattaforma per le risposte del suo motore di ricerca

Reddit accusa Perplexity di aver violato le sue difese digitali per raccogliere post e usarli nel proprio motore di ricerca IA, definendo l’operazione una “elusione su scala industriale”. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Reddit cita Perplexity: “Usa senza consenso i post della piattaforma per le risposte del suo motore di ricerca”

