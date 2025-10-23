Red Sparrow | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Red Sparrow: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Red Sparrow, film del 2018 diretto da Francis Lawrence. Scritta da Justin Haythe, la pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo Nome in codice: Diva (Red Sparrow) scritto dall’ex agente della CIA Jason Matthews, ed è interpretato da Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker e Jeremy Irons. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella Russia moderna, la bella Dominika Egorova è una famosa ballerina del Bol’šoj che sostiene la madre malata. 🔗 Leggi su Tpi.it
