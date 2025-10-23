Red Sparrow | la spiegazione del finale del film

Red Sparrow ( qui la recensione ), il film del 2018 diretto da Francis Lawrence, regista di Hunger Games, e interpretato da Jennifer Lawrence, è un thriller di spionaggio intricato con molti colpi di scena e un finale particolarmente scioccante. Racconto claustrofobico di agenti doppiogiochisti, tradimenti, identità segrete e secondi fini, Red Sparrow è un viaggio scomodo e straziante nel mondo delle spie clandestine nel clima politico teso delle relazioni tra Russia e Stati Uniti. Quando iniziano i titoli di coda, i dettagli specifici del finale di Red Sparrow possono essere un po’ difficili da discernere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it