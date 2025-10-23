“Red carpet: il cinema dei sogni. Campari e l’immaginario del divismo, 1900-1960“ è la mostra in programma da oggi al 2 giugno 2026 nella Galleria Campari. Il progetto espositivo, a cura di Giulia Carluccio, ripercorre oltre sessant’anni di storia del cinema da un’angolatura insolita, in cui arte, pubblicità, moda e celebrità contemporanea si fondono. Il cinema e lo star system vengono raccontati in una prospettiva di dialogo con le strategie produttive e di comunicazione che hanno contribuito a costruire l’immaginario del primo Novecento. L’allestimento della mostra è stato ideato e realizzato da Studio FM milano e Corrado Anselmi Architetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Red Carpet alla Galleria Campari. Tra moda, divismo e pubblicità