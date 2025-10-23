Recordati Mike McClellan nuovo CFO dal 2026 al posto di Luigi La Corte che rimane nel consiglio di amministrazione; confermata guidance 2025

Mike McClellan ha 30 anni di esperienza nel pharma, Koremans (CEO): "La sua competenza sarà decisiva per sostenere la nostra crescita e strategia globale" Recordati annuncia la nomina di Mike McClellan come nuovo chief financial officer a partire dal 1° gennaio 2026 al posto di Luigi La Corte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

