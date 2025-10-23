Reati connessi al ciclo dei rifiuti Gisella Naturale entra nella Commissione parlamentare di inchiesta

La senatrice Gisella Naturale è stata chiamata a far parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.I temi di lavoro dell’organismo sono molteplici e investono uno spettro di comportamenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

