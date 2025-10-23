Real Sociedad–Sevilla preview LaLiga | orario probabili formazioni stato di forma e pronostico

Venerdì 24 ottobre 2025 (ore 21:00 CEST) la Real Sociedad ospita il Sevilla al Reale Arena per l’anticipo della 10ª giornata di LaLiga. Gara dal peso specifico notevole: i baschi cercano punti per rilanciare la classifica e ritrovare fluidità offensiva, gli andalusi arrivano tra lampi di qualità e cali di concentrazione. Momento delle squadre. Real Sociedad — Costruzione di gioco sempre pulita ma poca concretezza negli ultimi 20 metri. Davanti serve più cinismo: Oyarzabal resta il riferimento, con esterni chiamati ad attaccare la profondità.. Sevilla — Alterna prestazioni di alto livello a passaggi a vuoto, soprattutto dietro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

