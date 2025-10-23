Real Madrid Juventus Zazzaroni giustifica i bianconeri! La sua analisi del match | Partita intelligente studiata sulle qualità e i limiti del Real

Real Madrid Juventus, Zazzaroni giustifica i bianconeri! Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport l’analisi sul match di Champions perso al Bernabeu «Quando di più non si può». È questo il titolo scelto da Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, pubblicato all’indomani della sconfitta della Juventus contro il Real Madrid (1-0, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid Juventus, Zazzaroni giustifica i bianconeri! La sua analisi del match: «Partita intelligente, studiata sulle qualità e i limiti del Real»

