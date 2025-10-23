Real Madrid-Juventus pagelle di Fantozzi | Vlahovic Yildiz e Tudor bocciati

La gara Real Madrid-Juventus termina col risultato finale di 1-0, un passivo ben meno pesante di quanto si potesse pesanre. Andiamo a vedere i giudizi della partita con le pagelle. Real Madrid-Juventus pagelle: Vlahovic, Yildiz e Tudor bocciati (ANSA) TvPlay.it Ecco i voti: Di Gregorio 8: dopo tante critiche è protagonista assoluto con parate da fenomeno, gioca una super partita, non può nulla sul gol; Gatti 7: il migliore dei suoi dopo Digre, un vero leader in campo che riesce a dimostrare di essere applicato ma soprattutto un motivo di forza per i suoi compagni; Rugani 6.5: nessuna sbavatura, una gara da grande protagonista in fase difensiva; Kelly 6: attento, applicato e anche bravo in uscita a giocare di qualità; Kalulu 6: oggi è propositivo, ma le tante volte che arriva in fondo senza sapere cosa fare dimostrano che quello non è il suo ruolo; Thuram 6: in crescita fisicamente, con un paio di sgroppate riesce a dare personalità e peso specifico alla squadra davanti. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Real Madrid-Juventus pagelle di Fantozzi: Vlahovic, Yildiz e Tudor bocciati

