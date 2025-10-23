Real Madrid Juve scoppia la polemica! La rabbia dei tifosi bianconeri per il mancato rosso allo Brahim Diaz | ecco cos’è successo

Calcionews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Real Madrid Juve, scintille per il fallo di Diaz su Thuram: il giallo non convince, la FOTO corre sul web. L’episodio La Juventus lascia il Bernabeu con un’amarezza doppia: non solo per la sconfitta di misura contro il Real Madrid (1-0, gol di Bellingham), ma anche per un episodio arbitrale che continua a far discutere. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

real madrid juve scoppia la polemica la rabbia dei tifosi bianconeri per il mancato rosso allo brahim diaz ecco cos8217232 successo

© Calcionews24.com - Real Madrid Juve, scoppia la polemica! La rabbia dei tifosi bianconeri per il mancato rosso allo Brahim Diaz: ecco cos’è successo

News recenti che potrebbero piacerti

real madrid juve scoppiaReal Madrid-Juventus finisce 1-0: il gol di Bellingham affonda i bianconeri. Gli highlights - La Juventus tiene il campo, mette paura al Real Madrid, costruisce occasioni ma trova un Courtois in grande serata ... video.corriere.it scrive

real madrid juve scoppiaFischio d'inizio al Bernabeu! È iniziata REAL MADRID-JUVENTUS!21:02 - Juventus: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it

real madrid juve scoppiaReal Madrid-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Amazon Prime o Sky: le formazioni ufficiali - Juventus è la partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League in programma oggi ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juve Scoppia