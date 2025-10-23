Real Madrid Juve Marco Baridon a caldissimo | Ritrovati carattere e solidità squadra che però pecca ancora di cinismo – VIDEO

Real Madrid Juve, l’analisi di Baridon dopo il ko del Bernabeu: segnali positivi dalla difesa e dall’atteggiamento, ma l’attacco resta il grande problema. Una sconfitta di misura, onorevole, ma che lascia l’amaro in bocca e la sensazione di un’occasione persa. La Juventus esce dal Santiago Bernabeu battuta per 1-0 dal Real Madrid, al termine di una partita in cui ha lottato con orgoglio, mostrando segnali di ripresa dopo il disastro di Como, ma pagando ancora una volta una preoccupante sterilità offensiva. Nell’analisi “a caldissimo” post-partita, il direttore di Marco Baridon ha offerto una lettura lucida della serata bianconera: bene la reazione, male la mancanza di concretezza sotto porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Ritrovati carattere e solidità, squadra che però pecca ancora di cinismo» – VIDEO

