Real Madrid Juve la moviola dei giornali | Vincic promosso Brahim Diaz rischia tantissimo su Thuram ci stava una sanzione più severa

Real Madrid Juve, l’analisi della Gazzetta sulla direzione di gara: il fischietto sloveno gestisce bene una partita intensa, graziato lo spagnolo. Una sconfitta di misura, arrivata al termine di una partita combattuta e decisa da un gol di Jude Bellingham all’ora di gioco. La Juventus esce dal Santiago Bernabeu con l’amaro in bocca per il risultato, ma senza recriminazioni per la direzione arbitrale. Secondo l’analisi della moviola de La Gazzetta dello Sport, infatti, il fischietto sloveno Slavko Vincic ha gestito bene una serata complicata, meritandosi una piena sufficienza. Moviola Juve: gli episodi chiave del Bernabeu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, la moviola dei giornali: «Vincic promosso. Brahim Diaz rischia tantissimo su Thuram, ci stava una sanzione più severa»

