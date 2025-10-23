Real Madrid Juve 1-0 | con sofferenza e concentrazione ce la si può giocare con chiunque – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi

Real Madrid Juve 1-0, l’analisi di Paolo Rossi: il giornalista vede segnali positivi nonostante il ko, la squadra ha ritrovato carattere e solidità. Una sconfitta di misura, onorevole, che non cancella la crisi ma offre qualche segnale incoraggiante. La Juventus esce dal Santiago Bernabeu battuta per 1-0 dal Real Madrid, ma la prestazione offerta è stata ben diversa da quella, disastrosa, vista contro il Como. Nell’analisi “a freddo” post-partita, il giornalista Paolo Rossi ha offerto una lettura della serata bianconera che, pur riconoscendo il risultato negativo, si concentra sugli aspetti positivi: il carattere ritrovato e la consapevolezza che, giocando così, ce la si può giocare con chiunque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve 1-0: con sofferenza e concentrazione ce la si può giocare con chiunque – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi

