Real Madrid Juve 1-0 | con sofferenza e concentrazione ce la si può giocare con chiunque – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Real Madrid Juve 1-0, l’analisi di Paolo Rossi: il giornalista vede segnali positivi nonostante il ko, la squadra ha ritrovato carattere e solidità. Una sconfitta di misura, onorevole, che non cancella la crisi ma offre qualche segnale incoraggiante. La  Juventus  esce dal Santiago Bernabeu battuta per 1-0 dal  Real Madrid, ma la prestazione offerta è stata ben diversa da quella, disastrosa, vista contro il Como. Nell’analisi “a freddo” post-partita, il giornalista  Paolo Rossi  ha offerto una lettura della serata bianconera che, pur riconoscendo il risultato negativo, si concentra sugli aspetti positivi:  il carattere ritrovato e la consapevolezza che, giocando così, ce la si può giocare con chiunque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

real madrid juve 1 0 con sofferenza e concentrazione ce la si pu242 giocare con chiunque 8211 la juve a freddo video di paolo rossi

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juve 1-0: con sofferenza e concentrazione ce la si può giocare con chiunque – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi

Contenuti che potrebbero interessarti

real madrid juve 1Real Madrid-Juventus 1-0, gol e highlights: Bellingham piega i bianconeri - Vittorie interne e con lo stesso punteggio per Athletic Bilbao e Galatasaray. Come scrive sport.sky.it

real madrid juve 1Real Madrid-Juventus finisce 1-0: il gol di Bellingham affonda i bianconeri. Gli highlights - La Juventus tiene il campo, mette paura al Real Madrid, costruisce occasioni ma trova un Courtois in grande serata ... Da video.corriere.it

real madrid juve 1Real Madrid-Juventus 1-0, risultato finale della partita di Champions League: decide Bellingham, gli highlights - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juve 1