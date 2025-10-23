Real Madrid-Barcellona in chiaro GRATIS | quando a che ora e su che canale

Real Madrid-Barcellona in chiaro. La Liga 202526 entra nel vivo con il match più atteso dell’anno: Real Madrid- Barcellona, il Clásico che ferma il mondo. Al “Santiago Bernabéu” andrà in scena una sfida che vale più di tre punti: prima contro seconda, separate da appena due lunghezze, in una corsa al titolo già incandescente. Real Madrid-Barcellona in chiaro su Italia 1. In un Bernabéu sold out, si affronteranno due squadre dal talento smisurato, costruite per dominare in Spagna e in Europa. Tutto lascia presagire a una sfida spettacolare, con ritmo, tecnica e orgoglio. La partita è in programma sabato 25 ottobre alle ore 16. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

