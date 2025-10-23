Ready to start | si apre ufficialmente la stagione del movimento pallavolistico veronese

Veronasera.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un’estate di emozioni con le nazionali, scatta l’ora delle compagini pallavolistiche veronesi. Si è aperta con l’evento “Ready to start 20252026” la nuova stagione sportiva delle 30 squadre scaligere iscritte ai campionati nazionali e regionali, dalla Serie D alla Serie A, presentate. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ready to start apreReady to start: si apre ufficialmente la stagione del movimento pallavolistico veronese - Presentate le 30 squadre scaligere maschili e femminili dalla Serie D alla Serie A presso il Teatro Ferrarini di Villafranca. veronasera.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ready To Start Apre