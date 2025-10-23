Erano anni che non si discuteva così della religione di un Re, almeno in ambito anglosassone. Eppure, l’idea che il re Carlo III, sovrano del Regno Unito, capo della Chiesa Anglicana, possa pregare oggi assieme al Papa all’interno della Cappella Sistina è un passo storico. Che a qualcuno non piace molto. Parliamo nella fattispecie del reverendo Kyle Paisley, figura di spicco del protestantesimo nordirlandese. Il prelato ha lanciato una dichiarazione che ha immediatamente acceso il dibattito pubblico nel Regno Unito: se re Carlo III dovesse pregare insieme al Papa, dovrebbe considerare seriamente l’abdicazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Re Carlo pregherà col Papa ma una persona non è d’accordo: “Se lo fa deve abdicare!”