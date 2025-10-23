Re Carlo pregherà col Papa ma una persona non è d’accordo | Se lo fa deve abdicare!
Erano anni che non si discuteva così della religione di un Re, almeno in ambito anglosassone. Eppure, l’idea che il re Carlo III, sovrano del Regno Unito, capo della Chiesa Anglicana, possa pregare oggi assieme al Papa all’interno della Cappella Sistina è un passo storico. Che a qualcuno non piace molto. Parliamo nella fattispecie del reverendo Kyle Paisley, figura di spicco del protestantesimo nordirlandese. Il prelato ha lanciato una dichiarazione che ha immediatamente acceso il dibattito pubblico nel Regno Unito: se re Carlo III dovesse pregare insieme al Papa, dovrebbe considerare seriamente l’abdicazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani una storica preghiera in latino per Carlo e il Papa. La prima volta in 500 anni di un pontefice e di un re. Il coro della Cappella Sistina accanto a quello di Windsor. La visita in Vaticano con Camilla #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Carlo e Camilla oggi in Vaticano, primi reali britannici a pregare con un Papa - Primo incontro, con svolta storica, oggi tra re Carlo e Papa Leone: per la prima volta dopo 500 anni il re britannico pregherà con un Pontefice. Come scrive lanuovasardegna.it
Re Carlo e Camilla in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV: il programma della visita - Leggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo e Camilla in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV: il programma della visita ... Segnala tg24.sky.it
Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni) - Al sovrano d'Inghilterra sarà conferito anche il titolo ad hoc di 'Royal Confrater' presso la Basilica di S. Si legge su rtl.it