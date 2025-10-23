Re Carlo in visita da Papa Leone XIV | l' ombra della pergamena che portò allo scisma

Quest'oggi Re Carlo III e la Regina Camilla si trovano in visita in Vaticano, ed è avvenuto qualcosa di davvero particolare: il sovrano britannico, capo della Chiesa anglicana, ha infatti pregato insieme a Papa Leone XIV, massimo esponente della Chiesa di Roma. Si tratta di un evento che accade dopo ben cinquecento anni. Un segnale di riconciliazione, forse, arrivato dopo secoli di divisione. Ancora oggi esiste una preziosa testimonianza di quella frattura, una pergamena del 1530, scritta rigorosamente in latino, che da tempo immemore giace custodita nello studio del Prefetto dell'Archivio Apostolico Vaticano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Re Carlo in visita da Papa Leone XIV: l'ombra della pergamena che portò allo scisma

