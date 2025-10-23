Re Carlo III scherza con bimbi Scuola San Paolo | Ottimo inglese meglio del mio Italiano

I reali del Regno Unito Carlo III e Camilla salutano un gruppo di bambini della Scuola Primaria San Paolo – Istituto Figlie di Cristo fuori dalla Basilica di San Paolo Fuori le Mura a Roma al termine della visita della chiesa. I bambini hanno consegnato a Camilla un mazzo di rose rosse con una bigliettino con scritto: “To her majesty the Queen with the greatest affection”. Carlo dopo il saluto dei bambini in coro e in inglese ha scherzato con loro dicendo “Avete un ottimo inglese. Meglio del mio italiano. Vi danno tanti compiti?”. Prima di andare via ha salutato i giornalisti, fotografi e cameramen che lo stanno seguendo in ogni tappa della visita dall’atterraggio a Ciampino di ieri sera dicendo: “Ci siamo per caso già visti?”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

