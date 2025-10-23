Re Carlo III e la regina Camilla in Vaticano la storica preghiera con Papa Leone XIV

23 ott 2025

Per la prima volta dopo cinquecento anni, un Papa e un re d’Inghilterra, capo della Chiesa anglicana, pregano insieme. Lo storico evento nella Cappella Sistina, con Leone XIV, re Carlo III e la regina Camilla.   Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

re carlo iii e la regina camilla in vaticano la storica preghiera con papa leone xiv

© Lapresse.it - Re Carlo III e la regina Camilla in Vaticano, la storica preghiera con Papa Leone XIV

