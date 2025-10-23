Re Carlo III e la regina Camilla a Roma oggi l’incontro con Papa Leone XIV – La diretta

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Roma per incontrare Papa Leone XIV. I reali inglesi dunque tornano nella Santa Sede per il  Giubileo  dopo il breve  incontro privato dello scorso aprile con Papa Francesco. La loro agenda è fitta di appuntamenti: il momento clou della giornata di oggi sarà la  preghiera ecumenica nella  Cappella Sistina. Sarà un momento storico dal momento che  un Pontefice e un  sovrano torneranno a  pregare insieme dopo 500 anni. Re Carlo e la regina Camilla incontrano Papa Leone XIV – La diretta Inizio diretta: 231025 09:00 Fine diretta: 231025 23:00 11:19 231025 Carlo vestito di blu, Camilla in nero con velo In questi minuti è in corso, nella Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano, l’incontro tra Papa Leone XIV e i reali inglesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

