re carlo iii e la regina camilla a roma oggi la visita dei reali britannici a papa leone in 10 foto

Re Carlo III e la regina Camillo sono a Roma oggi 23 ottobre per incontrare Papa Leone XIV. Una breve visita che arriva pochi mesi dopo che la coppia reale aveva incontrato Papa Francesco. Il clou la preghiera nella Cappella Sistina. Un momento storico dal momento che un Papa e un Re torneranno a pregare insieme dopo 500 anni. La preghiera si è chiusa con l’ultima parte recitata insieme da Leone XIV e dall’arcivescovo di York Stephen Cottrell. Al termine il Papa e Re Carlo hanno lasciato la Cappella Sistina insieme. L’ultima tappa vedrà Carlo a un ricevimento presso il Pontifical Beda College, un seminario che forma sacerdoti provenienti da tutto il Commonwealth, mentre la regina incontrerà un gruppo di suore cattoliche dell’ Unione Internazionale delle Superiore Generali, che si occupano di educazione femminile e di assistenza a donne vittime di abusi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

