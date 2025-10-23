Re Carlo III e Camilla arrivati a Roma le immagini dell' atterraggio a Ciampino

I Reali del Regno Unito, Carlo III e Camilla, sono atterrati all'aeroporto di Ciampino a Roma la sera del 22 ottobre 2025. Ad accoglierli sulla pista del 31esimo stormo dell’aeroporto romano è stato l’ambasciatore UK presso la Santa Sede Christopher Trott. Oggi è in programma l'incontro con Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Re Carlo III e Camilla arrivati a Roma, le immagini dell'atterraggio a Ciampino

