Re Carlo e la regina Camilla in Vaticano | l’incontro con Papa Leone e lo scambio di onorificenze

Visita di Stato in Vaticano per Re Carlo III e la regina Camilla. I sovrani britannici sono arrivati in mattinata giovedì 23 ottobre. Sono stati accolti dal picchetto d’onore nel Cortile di San Damaso, dopo aver attraversato via della Conciliazione e superato l’Arco delle Campane. Il corteo reale, composto da diverse vetture e scortato dalle forze dell’ordine italiane e vaticane, ha raggiunto il Palazzo Apostolico. Lì si è svolto l’incontro privato con Papa Leone XIV. Per l’occasione, il Vaticano ha disposto misure di sicurezza straordinarie: chiusa via della Conciliazione e limitati gli accessi a Piazza San Pietro, pur consentendo ai pellegrini di raggiungere la Porta Santa attraverso percorsi dedicati. 🔗 Leggi su Open.online

