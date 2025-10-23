Re Carlo e la regina Camilla a Roma oggi l’incontro con Papa Leone XIV

Una visita dal profumo di storia. Questa mattina Papa Leone XIV incontrerà in Vaticano re Carlo III e la regina Camilla. I reali torneranno nella Santa Sede per il Giubileo dopo il breve incontro privato dello scorso aprile con Papa Francesco. Gli appuntamenti di re Carlo III e la regina Camilla. Fitto il programma degli appuntamenti. Re Carlo e la regina Camilla, giunti a Ciampino mercoledì sera, nella mattinata di giovedì alle 11 saranno ricevuti dal Pontefice. Momento clou della giornata sarà la preghiera ecumenica che avrà luogo nella Cappella Sistina. Sarà un momento storico dal momento che un Papa e un sovrano torneranno a pregare insieme dopo 500 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

