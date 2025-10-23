Re Carlo e la regina Camilla a Roma oggi l’incontro con Papa Leone XIV

Una visita dal profumo di storia. Questa mattina Papa Leone XIV incontrerà in Vaticano re Carlo III e la regina Camilla. I reali torneranno nella Santa Sede per il Giubileo dopo il breve incontro privato dello scorso aprile con Papa Francesco. Gli appuntamenti di re Carlo III e la regina Camilla. Fitto il programma degli appuntamenti. Re Carlo e la regina Camilla, giunti a Ciampino mercoledì sera, nella mattinata di giovedì alle 11 saranno ricevuti dal Pontefice. Momento clou della giornata sarà la preghiera ecumenica che avrà luogo nella Cappella Sistina. Sarà un momento storico dal momento che un Papa e un sovrano torneranno a pregare insieme dopo 500 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo e la regina Camilla a Roma, oggi l’incontro con Papa Leone XIV

Altre letture consigliate

Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono atterrati a Roma nel tardo pomeriggio. Domani saranno da Papa Leone in Vaticano, dove il sovrano e il Pontefice pregheranno assieme. #Tg1 Natalia Augias - X Vai su X

Re Carlo III e la regina Camilla sono atterrati a Ciampino. Nella mattinata di giovedì 23 ottobre incontreranno in Vaticano Papa Leone XIV. Massima attenzione all'area di villa Wolkonsky, la residenza ufficiale dell'ambasciatore britannico in Italia in cui allogger - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e Camilla a Roma, oggi alle 11 in Vaticano: la preghiera in latino con il Papa, la nomina a Confratello reale - Un tappeto rosso disteso fin sotto la scaletta dell'aereo, ha accolto ieri sera a Ciampino Re Carlo III, in completo grigio e cravatta azzurra, e la Regina Camilla, in elegante abito ... Lo riporta ilmessaggero.it

Re Carlo e Camilla oggi in Vaticano: la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) e perché è un passo storico - Un tappeto rosso disteso fin sotto la scaletta dell'aereo, ha accolto ieri sera a Ciampino Re Carlo III, in completo grigio e cravatta azzurra, ... Scrive msn.com

Carlo e Camilla oggi in Vaticano, primi reali britannici a pregare con un Papa - L’ultima visita di re Carlo e della regina Camilla alla Santa Sede risale ad aprile, quando hanno avuto un incontro privato con Papa Francesco poco prima della sua morte. Da msn.com