Re Carlo e la regina Camilla a Roma | oggi l'incontro con Papa Leone XIV

(askanews) – Nelle immagini l’arrivo ieri in serata all’aeroporto di Ciampino di re Carlo e della regina Camilla per la loro visita di Stato in Vaticano. Oggi i reali britannici vengono ricevuti da Papa Leone XIV in udienza privata e, successivamente, Carlo III incontrerà anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, mentre Camilla visiterà la cappella Paolina. GUARDA LE FOTO Carlo e Camilla: una vita insieme tra amore, tenerezze e risate. Le foto più belle. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Re Carlo e la regina Camilla a Roma: oggi l’incontro con Papa Leone XIV Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Re Carlo e la regina Camilla a Roma: oggi l’incontro con Papa Leone XIV

