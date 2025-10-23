Re Carlo e Camilla incontrano il Papa in Vaticano | i saluti e lo scambio di doni Ecco cosa è accaduto – Video

“Welcome” (benvenuto, ndr): il Papa ha salutato così re Carlo ricevendolo nel Palazzo apostolico. Il sovrano, accompagnato da Camilla, si è definito “thrilled” (entusiasta, ndr ). Prima di entrare nella Biblioteca privata, per l’incontro con Leone, il sovrano inglese ha attraversato i corridoi del Palazzo apostolico volgendo spesso lo sguardo ai lati e verso l’alto, visibilmente ammirato dalla bellezza dell’edificio. Papa Leone XIV e re Carlo III, al termine dell’incontro in Biblioteca, si sono scambiati dei doni. Il re ha donato al Pontefice una grande fotografia in argento e un’icona di Sant’Edoardo il Confessore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

