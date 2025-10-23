Re Carlo e Camilla incontrano il Papa in Vaticano | i saluti e lo scambio di doni Ecco cosa è accaduto – Video

“Welcome” (benvenuto, ndr): il Papa ha salutato così re Carlo ricevendolo nel Palazzo apostolico. Il sovrano, accompagnato da Camilla, si è definito “thrilled” (entusiasta, ndr ). Prima di entrare nella Biblioteca privata, per l’incontro con Leone, il sovrano inglese ha attraversato i corridoi del Palazzo apostolico volgendo spesso lo sguardo ai lati e verso l’alto, visibilmente ammirato dalla bellezza dell’edificio. Papa Leone XIV e re Carlo III, al termine dell’incontro in Biblioteca, si sono scambiati dei doni. Il re ha donato al Pontefice una grande fotografia in argento e un’icona di Sant’Edoardo il Confessore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo e Camilla incontrano il Papa in Vaticano: i saluti e lo scambio di doni. Ecco cosa è accaduto – Video

Leggi anche questi approfondimenti

Carlo e Camilla in Vaticano, la storica preghiera con Papa Leone XIV nella Cappella Sistina Per la prima volta dopo cinquecento anni pregano insieme un papa e un sovrano d’Inghilterra, capo della Chiesa anglicana, cui sarà conferito il titolo di 'Royal Confra - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #PapaLeoneXIV, la visita in #Vaticano di Carlo e Camilla #23ottobre #LeoneXIV #Papa #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #ReCarloIII #KingCharlesIII #ReginaCamilla #RoyalFamily #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Perché la regina Camilla per incontrare Papa Leone XIV veste di nero (con la corona di foglie dark) - Il re Carlo III e la moglie Camilla hanno incontrato per la prima volta Papa Leone XIV in Vaticano: per quale motivo la regina si è vestita di nero (con ... Come scrive fanpage.it

Re Carlo e Camilla di nuovo a Roma: la discesa traballante dalla scaletta - Re Carlo e Camilla sono arrivati a Roma per incontrare in Vaticano Papa Leone XIV. Scrive dilei.it

Carlo e Camilla incontrano Leone XIV in Vaticano, sono i primi reali britannici a pregare con un Papa - I reali britannici sono arrivati in Vaticano per il primo incontro, con svolta storica, tra re Carlo e Papa ... Si legge su iltempo.it