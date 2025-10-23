Re Carlo e Camilla in Vaticano | la visita a Papa Leone

Carlo e Camilla sono giunti in Vaticano per la visita con Papa Leone XIV, dopo 500 anni la chiesa cattolica e quella anglicana pregano insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Re Carlo e Camilla in Vaticano: la visita a Papa Leone

